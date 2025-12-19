Петербургский депутат выступил против переименования станции метро "Девяткино" в "Комсомольскую"

По его словам, создание единого топонимического обозначения для ключевого пересадочного узла между метро и пригородными поездами было логичным шагом, устраняющим путаницу.

Депутат Законодательного собрания Петербурга и член Топонимической комиссии Алексей Цивилёв в своем Telegram-канале выразил мнение по поводу предложения депутатов от КПРФ в Ленобласти о переименовании станции петербургского метрополитена "Девяткино" обратно в "Комсомольскую". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Цивилёв отметил, что станция действительно была открыта под названием "Комсомольская" в 1978 году, однако переименование 1992 года, сделанное в соответствии с названием железнодорожной платформы Девяткино (получившей своё название в 1923 году), не было случайным.

По его словам, создание единого топонимического обозначения для ключевого пересадочного узла между метро и пригородными поездами было логичным шагом, устраняющим путаницу. Возврат к разным названиям для одной точки пересадки стал бы прямым ухудшением транспортного обслуживания.

Депутат добавил, что с момента переименования прошло более трёх десятилетий. Название "Девяткино" прочно укоренилось в сознании миллионов жителей агломерации, во всех навигационных системах, официальных документах и, что критически важно, в ежедневной речевой практике.

Энергия и политический ресурс депутатов Законодательного собрания Ленинградской области были бы несравнимо более полезны, если бы были сфокусированы на продвижении ключевых инфраструктурных проектов для жителей области. На повестке дня – решении давнего вопроса со строительством метрополитена в Кудрово. Алексей Цивилёв, депутат Законодательного собрания Петербурга и член Топонимической комиссии

Фото: Piter.TV