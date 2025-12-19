  1. Главная
"Желтый" уровень опасности продлен в Петербурге до 6 февраля
Сегодня, 14:28
С 21:00 5 февраля до 09:00 6 февраля ожидается очень низкая температура воздуха.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за холодов. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, с 21:00 5 февраля до 09:00 6 февраля ожидается очень низкая температура воздуха. Местами столбики термометра опустятся до -20 градусов. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Жителям города рекомендуется одеваться теплее и избегать обморожений. 

Пресс-служба городской администрации 

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Шувалов назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы. 

Фото: Piter.TV 

