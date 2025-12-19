Синоптик Шувалов назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы

В этих регионах отрицательная аномалия температуры составит 12 градусов.

Синоптик Александр Шувалов назвал регионы России, в которые придут аномальные морозы. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По словам эксперта, аномально холодная погода ожидается на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области. В этих регионах отрицательная аномалия температуры составит 12 градусов.

Кроме того, отрицательная аномалия затронет Европейскую территорию страны. До 5 февраля включительно на юге средней полосы отрицательная аномалия составит 12-14 градусов мороза. Шувалов добавил, что ночные температуры местами в Черноземье опустятся до -30 градусов.

Ранее синоптик Колесов показал, как замерзает Ладожское озеро.

Фото: Piter.tv