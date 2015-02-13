В Петербург пришли морозы из Скандинавии

Синоптик Михаил Леус сообщил, что воскресная ночь может стать самой холодной с начала зимы.

Синоптическую ситуацию в Северной столице формирует гребень холодного скандинавского антициклона, который принёс в регион устойчивые морозы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В субботу, 14 февраля, в городе ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Лишь в восточных районах Ленинградской области возможен небольшой снег. Температура воздуха в Петербурге составит -10…-12 градусов, в Ленобласти — от -9 до -14 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление повысится до 758 мм рт. ст., что немного ниже обычной нормы.

По словам Леуса, в воскресенье, 15 февраля, характер погоды не изменится — осадков по-прежнему не ожидается. Однако ночь может стать самой холодной с начала зимы: столбики термометров опустятся до -19…-21 градуса. Днём воздух прогреется до -10…-12 градусов.

Синоптик предупреждает, что морозная погода сохранится и на следующей неделе, хотя к середине недели возможно небольшое ослабление холодов.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург готовится к снежному циклону "Тамара".

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")