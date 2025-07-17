Петербург готовится к снежному циклону "Тамара"

В Петербурге очистили более двух тысяч крыш от снега.

Северная столица начала подготовку к приходу циклона "Тамара", который принесет обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается умеренный снег, сопровождаемый порывистым северо-восточным ветром до 10 метров в секунду. Основной удар стихии прогнозируют в соседних регионах, однако петербургские коммунальщики не ослабляют бдительности.

В пресс-службе Жилищной инспекции сообщили о переводе всех служб в особый режим работы. Особое внимание уделяют кровлям жилых зданий: только за текущую неделю удалось очистить от снега более двух тысяч крыш. Представители ведомства подчеркнули, что приоритетная задача сейчас — ликвидация снега и наледи с карнизов и козырьков, а также обработка пешеходных зон и проезжей части реагентами. Перепады температуры в сочетании с осадками создают угрозу для безопасности горожан, поэтому важно действовать на опережение.

В инспекции также напомнили управляющим организациям об их прямой обязанности содержать общедомовое имущество в порядке. За невыполнение требований по уборке и обеспечению безопасности предусмотрена ответственность.

Фото: Piter.tv