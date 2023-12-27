Миронов обратился в Совбез России по поводу замедления Telegram

Депутат отметил, что решение Роскомнадзора по поводу замедления работы мессенджера вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился в Совбез России по поводу замедления мессенджера Telegram. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на обращение депутата.

Миронов отметил, что решение Роскомнадзора по поводу замедления работы Telegram вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По его словам, это может угрожать безопасности граждан России. Миронов напомнил о словах главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, который говорил о важности донесение оперативной информации через мессенджер до жителей региона при ухудшении обстановки.

Также депутат напомнил, что Telegram используют многие административные органы, а диалог с населением позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы. Он подчеркнул, что действия Роскомнадзора не должны приводить к нижению положительного влияния каналов на продвижение национальных интересов.

Фото: pxhere.com