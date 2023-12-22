Центр по разработке и производству беспилотников откроется в Петербурге

Центр разместят на базе инфраструктуры городского Технопарка, площадь его территории составит более 2,5 тыс. "квадратов".

В Петербурге откроется Региональный центр по разработке и производству беспилотный авиационных систем (БАС). Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 8 мая.

Центр разместят на базе инфраструктуры городского Технопарка, площадь его территории составит более 2,5 тыс. "квадратов". Деятельность центра будет взаимосвязана с уже существующей инфраструктурой Регионального инжинирингового центра радиоэлектронного приборостроения и Центра прототипирования. Они выполняют функцию центров коллективного пользования.

Для развития проекта предполагается привлечение Бизнес-инкубатора "Ингрия". Это действующая на территории Технопарка инфраструктурная площадка для акселерации и "выращивания" стартапов.

Уже сегодня Технопарк Петербурга активно занимается вопросами развития БАС. В частности, в Бизнес-инкубаторе запущена специальная программа резидентуры для стартапов в сфере БАС ("Ингрия-Дрон"). Также проводятся конференции, соревнования и другие тематические мероприятия. Создан Научно-производственный кластер беспилотных технологий города с участием Технопарка.

Ранее мы рассказывали о том, что публиковать информацию о последствиях атак БПЛА в Петербурге намерены запретить.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)