Публиковать информацию о последствиях атак БПЛА в Петербурге намерены запретить

Соответствующий проект постановления губернатора города разместили на сайте администрации Петербурга.

В Петербурге могут запретить публиковать информацию о последствиях атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующий проект постановления губернатора города разместили на сайте администрации Петербурга, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно постановлению, запрет намерены ввести до 16 декабря 2024 года. Речь идет о "фото- и видеоматериалах, которые способствуют раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории города". Кроме того, не получится публиковать информацию, в том числе – фото- и видеоматериалы, "о последствиях применения беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов".

В Ленобласти информацию о последствиях применения БПЛА разрешено размещать, если она исходит от губернатора, вице-губернатора – председателя комитета правопорядка и безопасности, Министерства обороны РФ.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)