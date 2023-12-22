Жителям Ленобласти напомнили правила публикации информации о БПЛА

Соответствующие дополнения добавлены в предыдущее решение оперштаба.

Администрация Ленинградской области напомнила правила публикации новостей о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти разрешено публиковать, если она исходит от губернатора; вице-губернатора – председателя комитета правопорядка и безопасности; Министерства обороны.

Соответствующие дополнения добавлены в предыдущее решение оперштаба и опубликованы на официальном сайте областного Правительства.

В Киришах утром 12 марта средствами ПВО был уничтожен БПЛА самолётного типа.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)