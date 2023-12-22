  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителям Ленобласти напомнили правила публикации информации о БПЛА
Сегодня, 9:01
201
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жителям Ленобласти напомнили правила публикации информации о БПЛА

0 0

Соответствующие дополнения добавлены в предыдущее решение оперштаба.

Администрация Ленинградской области напомнила правила публикации новостей о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Информацию о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов в Ленобласти разрешено публиковать, если она исходит от  губернатора; вице-губернатора – председателя комитета правопорядка и безопасности; Министерства обороны.

Соответствующие дополнения добавлены в предыдущее решение оперштаба и опубликованы на официальном сайте областного Правительства.

В Киришах утром 12 марта средствами ПВО был уничтожен БПЛА самолётного типа.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: бпла
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии