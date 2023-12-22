В Петроградском районе закрывается движение транспорта на нескольких улицах

Водителей попросили обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

В Петроградском районе продолжается ремонт автомобильной дороги. В связи с этим с 4 мая закрывается движение на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 2 мая.

С 4 мая (08:00) по 6 мая (08:00) закрывается движение транспорта по съездам на проспект Медиков и на Аптекарскую набережную. Также с 4 мая (08:00) по 6 мая (08:00) закрывается движение транспорта по улице Академика Павлова. Речь идет об участке в створе съездов Кантемировского моста.

Объезд: Кантемировская улица, Большой Сампсониевский проспект, Гренадерская улица, Гренадерский мост, Аптекарская набережная, улица Профессора Попова, Аптекарская набережная, улица Академика Павлова, Каменноостровский проспект, Ушаковский мост, Ушаковская набережная, Кантемировская улица. Пресс-служба ГАТИ

Напомним, что на улице Зины Портновой 4 мая стартуют работы по ремонту дорожного покрытия. Речь идет об участке от Трамвайного проспекта до улицы Подводника Кузьмина.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ