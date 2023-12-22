В Ленинградском зоопарке показали, как трапезничает ягуар Ричард

Сегодня ягуар лакомился замороженным куриным тортом.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 8 мая показали, как трапезничает черный ягуар Ричард.

Ричард просто обожает канистры и коробки. А когда в них "прячется" что-то вкусное, это вдвойне приятно. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Именно поэтому Ричард долго не вылезал из бочки. Сегодня ягуар лакомился замороженным куриным тортом.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленинградский зоопарк с 27 апреля перешел на летний режим работы: теперь учреждение открыто с 10:00 до 22:00. При этом кассы и вход закрываются на час раньше.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка