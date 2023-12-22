В Петроградском районе Петербурга задержали велосипедиста в плавках и шапке

Изначально спортсмена заметили на Невском проспекте, после чего он добрался Мончегорской улицы.

В Петроградском районе Петербурга вечером 8 мая полицейские задержали велосипедиста в меховой шапке и плавках. Изначально спортсмена заметили на Невском проспекте, после чего он добрался Мончегорской улицы, рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по видеозаписи, снятой горожанами, у отделения полиции №43 Управления МВД по Петроградскому району Петербурга мужчина и правоохранитель о чем-то экспрессивно разговаривали. Спустя минуту первый взял свой велосипед и прошел с ним в отдел.

Ранее нетрезвый петербуржец упал в реку Смоленку около Уральского моста. Спасательная группа благополучно вернула пострадавшего на берег, где его передали медикам "скорой" для дальнейшего обследования.

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