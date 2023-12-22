Нетрезвый мужчина упал в воду у Уральского моста

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Жители Васильевского острова стали свидетелями спасения мужчины из воды реки Смоленки спасателями. Согласно информации ГУ МЧС по Петербургу, мужчина был примерно 40 лет и оказался в воде после излишнего употребления алкоголя.

Пострадавший оказался в воде у Уральского моста. Спасательная группа благополучно вернула его на берег, где его передали медикам скорой помощи для дальнейшего обследования.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

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Фото: Pxhere