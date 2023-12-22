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Из Невы достали израненную 20-летнюю уроженку Рязани
Сегодня, 9:56
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Из Невы достали израненную 20-летнюю уроженку Рязани

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Врачи оценивают состояние пострадавшей как средне-тяжёлое.

Вечером в воскресенье, 8 апреля, в экстренные службы обратился прохожий, прогуливавшийся по Пироговской набережной. Заявитель обратил внимание на девушку с рюкзаком, которую уносило течением Невы. Об этом стало известно Piter.TV.

Спасатели прибыли на место и доставили девушку на берег: ей оказалась 20-летняя жительница Рязани, проживающая в Невском районе.

Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу с переохлаждением и резаными ранами. Врачи оценивают её состояние как средне-тяжёлое.

Ранее мы сообщили о том, что ребёнок отравился противовирусными таблетками в Янино и накормил ими собаку.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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