Ребёнок отравился противовирусными таблетками в Янино и накормил ими собаку

Мальчика госпитализировали: по предварительным данным, врачи диагностировали ему отравление иммуномодулятором.

Утром в воскресенье, 7 апреля, трёхлетний мальчик отравился противовирусными таблетками в посёлке Янино-1. об этом стало известно Piter.TV.

Как бы установлено, 38-летняя мать находилась в ванной, когда ребёнок достал противовирусные таблетки из шкафа. Предположительно мальчик съел их сам, а также покормил собаку.

Родители позвонили в скорую помощь. Мальчика госпитализировали: по предварительным данным, врачи диагностировали ему отравление иммуномодулятором.

Ранее мы сообщили о том, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

Фото: Piter.TV