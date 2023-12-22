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Ребёнок отравился противовирусными таблетками в Янино и накормил ими собаку
Сегодня, 9:20
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Ребёнок отравился противовирусными таблетками в Янино и накормил ими собаку

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Мальчика госпитализировали: по предварительным данным, врачи диагностировали ему отравление иммуномодулятором.

Утром в воскресенье, 7 апреля, трёхлетний мальчик отравился противовирусными таблетками в посёлке Янино-1. об этом стало известно Piter.TV.
Как бы установлено, 38-летняя мать находилась в ванной, когда ребёнок достал противовирусные таблетки из шкафа. Предположительно мальчик съел их сам, а также покормил собаку.

Родители позвонили в скорую помощь. Мальчика госпитализировали: по предварительным данным, врачи диагностировали ему отравление иммуномодулятором.

Ранее мы сообщили о том, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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