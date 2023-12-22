Во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток

Как было установлено, вблизи учебного заведения происходит строительство частного дома.

В понедельник, 18 марта, в одну из больниц Выборгского района Петербурга был доставлен 13-летний подросток, который предположительно отравился бытовым газом во время учёбы в школе на улице Корякова. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, вблизи учебного заведения происходит строительство частного дома. Предположительно, рабочие вылили конденсат пропана в общую канализацию, в результате чего газ начал распространяться в туалетных помещениях соседнего здания. В ответ на происшествие были вызваны сотрудники аварийной и газовой служб, а также Роспотребнадзор.

Подростка осмотрели врачи, после чего его отпустили. В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что подростку из Ленобласти провели серьёзную операцию в Педиатрическом университете после падения в сугроб.

Фото: Piter.TV