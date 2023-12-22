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В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля
Сегодня, 11:47
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В Купчино задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля

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Огонь повредил автомобили "ВАЗ", "Волга" и "Форд".

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля во Фрунзенском районе. Инцидент произошел 5 мая в 01:17 у дома 17 по Будапештской улице. Там горел автомобиль "ВАЗ-2105". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

К стражам порядка обратилась петербурженка, которая увидела полыхающую машину. Автомобиль принадлежал 26-летнему петербуржцу. 

Отмечается, что огонь перекинулся и на припаркованные рядом автомобили "Форд" и "Волга". Машины получили повреждения. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Накануне, 5 мая, правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 27-летний мужчина, который, по версии следствия, поджег машину из хулиганских побуждений. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге сосед домогался до двух школьниц.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, купчино, поджог автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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