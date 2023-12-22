  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге сосед домогался до двух школьниц
Сегодня, 11:46
122
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге сосед домогался до двух школьниц

0 0

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

Визит двух подружек в квартиру соседа в Невском районе Петербурга обернулся уголовным делом. Подробности стали известны Piter.tv.

По версии следствия, 4 мая 39-летний иностранец позвал к себе в гости двух девочек 11-12 лет, одна из них живёт с мужчиной в одной парадной. В квартире подозреваемый домогался до несовершеннолетних.

Родители девочек в это время были на работе, но когда узнали о случившемся, позвонили в полицию. Иностранца задержали в тот же день неподалёку от дома. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

Ещё один мигрант приставал к девочке на Мытнинской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мигрант, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии