В Петербурге сосед домогался до двух школьниц

Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

Визит двух подружек в квартиру соседа в Невском районе Петербурга обернулся уголовным делом. Подробности стали известны Piter.tv.

По версии следствия, 4 мая 39-летний иностранец позвал к себе в гости двух девочек 11-12 лет, одна из них живёт с мужчиной в одной парадной. В квартире подозреваемый домогался до несовершеннолетних.

Родители девочек в это время были на работе, но когда узнали о случившемся, позвонили в полицию. Иностранца задержали в тот же день неподалёку от дома. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

Ещё один мигрант приставал к девочке на Мытнинской улице.

Фото: Piter.tv