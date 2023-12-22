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Мигрант приставал к девочке на Мытнинской улице
Сегодня, 9:21
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Мигрант приставал к девочке на Мытнинской улице

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Также он сфотографировал ребёнка на свой телефон.

В Петербурге мигрант приставал к ребёнку на детской площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 5 мая в полицию обратился мужчина и заявил, что неизвестный на детской площадке во дворе дома на Мытнинской улице совершил развратные действия, а также сфотографировал на телефон его 11-летнюю дочь.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 29-летнего мигранта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё один иностранец приставал к трём несовершеннолетним девочкам в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мигрант, мытнинская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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