Мигрант приставал к девочке на Мытнинской улице

Также он сфотографировал ребёнка на свой телефон.

В Петербурге мигрант приставал к ребёнку на детской площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 5 мая в полицию обратился мужчина и заявил, что неизвестный на детской площадке во дворе дома на Мытнинской улице совершил развратные действия, а также сфотографировал на телефон его 11-летнюю дочь.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 29-летнего мигранта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ещё один иностранец приставал к трём несовершеннолетним девочкам в Петербурге.

Фото: Piter.tv