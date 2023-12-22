Иностранец приставал к трём несовершеннолетним девочкам в Петербурге

Все инциденты произошли в районе улицы Бабушкина.

В Петербурге гражданин Индии, недавно прибывший в город на заработки, обвиняется в домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Его жертвами стали несовершеннолетние девяти, тринадцати и семнадцати лет. Об этом пишет spb.aif.ru.

Все инциденты произошли в районе улицы Бабушкина. Мужчина подходил к девочкам в продуктовых и косметических магазинах, торгал их в неподобающих местах, после чего убегал. В одном из случаев он последовал за 17-летней девушкой до самого её дома.

Полиция задержала иностранца, который находился на территории России уже пять месяцев. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних".

Ранее жителя Ивангорода задержали по подозрению в изнасиловании 6-летнего сына.

Фото: Piter.TV