Жителя Ивангорода задержали по подозрению в изнасиловании 6-летнего сына

Полицейские задержали 40-летнего жителя Ивангорода по подозрению в изнасиловании шестилетнего сына в туалете ТЦ в Кингисеппе. Об этом стало известно Piter.tv.
Мужчину накануне задержали у дома по Госпитальной улице. Ещё в феврале полицию обратилась мама мальчика. Она сообщила, что отец изнасиловал сына в туалете торгового центра, якобы в тот момент воспитанием ребёнка занимался он. Было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Подозреваемый мужчина в 2018 году решением суда был приговорен к выплате штрафа за получение взятки.
Ранее на проспекте Науки мужчина приставал к 4-летней девочке в детской комнате.
Фото: Piter.tv
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