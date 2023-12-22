Жителя Ивангорода задержали по подозрению в изнасиловании 6-летнего сына

В полицию в феврале обратилась мама ребёнка.

Полицейские задержали 40-летнего жителя Ивангорода по подозрению в изнасиловании шестилетнего сына в туалете ТЦ в Кингисеппе. Об этом стало известно Piter.tv.

Мужчину накануне задержали у дома по Госпитальной улице. Ещё в феврале полицию обратилась мама мальчика. Она сообщила, что отец изнасиловал сына в туалете торгового центра, якобы в тот момент воспитанием ребёнка занимался он. Было возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемый мужчина в 2018 году решением суда был приговорен к выплате штрафа за получение взятки.

Ранее на проспекте Науки мужчина приставал к 4-летней девочке в детской комнате.

Фото: Piter.tv