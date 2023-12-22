На проспекте Науки мужчина приставал к 4-летней девочке в детской комнате

В Петербурге задержали организатора детской комнаты. Его подозревают в приставаниях к 4-летней девочке, стало известно Piter.tv.
В полицию 11 марта обратился 34-летний мужчина. Он заявил, что в воскресенье днём в помещении детской комнаты в ТЦ "Торговый Двор" на проспекте Науки в отношении его 4-летней дочери неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемый был оперативно задержан. Ранее 43-летний мужчина уже был судим за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребёнка. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
Ранее в Ленобласти задержали дворника по подозрению в совращении 12-летней девочки.
Фото: Piter.tv
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