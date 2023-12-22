В Ленобласти задержали дворника по подозрению в совращении 12-летней девочки

Подозреваемого задержали, проводится расследование.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 10 марта обратилась мама девочки. Она сообщила, что 41-летний дворник у себя дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 12-летней дочери.

Подозреваемого задержали, проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователями проводится проверка по факту падения подростка с заброшенного здания в Сланцах.

Фото: Piter.tv