В Ленобласти задержали дворника по подозрению в совращении 12-летней девочки

Полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 10 марта обратилась мама девочки. Она сообщила, что 41-летний дворник у себя дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 12-летней дочери.
Подозреваемого задержали, проводится расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следователями проводится проверка по факту падения подростка с заброшенного здания в Сланцах.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все