Следователями проводится проверка по факту падения подростка с заброшенного здания в Сланцах

Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

В Сланцах проводится доследственная проверка по факту падения подростка с заброшенного здания. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования 13-летнего мальчика в результате падения с седьмого этажа заброшенного здания.

По предварительным данным, 10 марта четверо несовершеннолетних проникли на территорию недостроенного заброшенного дома по улице Ленина в городе Сланцы. Один из подростков упал с седьмого этажа здания. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Процессуальное решение будет принято по результатам процессуальной проверки.

Фото: Telegram/ Следком47 (архив)