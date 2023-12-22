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Следователями проводится проверка по факту падения подростка с заброшенного здания в Сланцах
Сегодня, 11:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следователями проводится проверка по факту падения подростка с заброшенного здания в Сланцах

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Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

В Сланцах проводится доследственная проверка по факту падения подростка с заброшенного здания. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту травмирования 13-летнего мальчика в результате падения с седьмого этажа заброшенного здания.

По предварительным данным, 10 марта четверо несовершеннолетних проникли на территорию недостроенного заброшенного дома по улице Ленина в городе Сланцы. Один из подростков упал с седьмого этажа здания. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь.

Процессуальное решение будет принято по результатам процессуальной проверки.

Фото: Telegram/ Следком47 (архив)

Теги: дети, падение, сланцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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