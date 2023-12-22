В Сланцах пятиклассник упал с пятого этажа недостроя

Юношу госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии.

В Ленинградской области на выходных 12-летний мальчик упал с пятого этажа недостроенного дома. Об этом стало известно Piter.tv.

Дети 10 марта бегали по заброшенной стройке у дома №374 на улице Ленина в Сланцах. Один из подростков не удержался и сорвался вниз с пятого этажа недостроя.

Юношу госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии с сочетанной травмой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ещё один мальчик получил тяжёлые травмы органов после падения с горки на Пискаревке.

Фото: Piter.TV