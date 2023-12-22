Мальчик получил тяжёлые травмы органов после падения с горки на Пискаревке

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

С детской площадки на Кушелевской улице в Петербурге был госпитализирован восьмилетний школьник с серьёзными повреждениями органов. Мальчик получил травмы на деткой площадке. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что пострадавший при невыясненных обстоятельствах неудачно упал с горки.

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии. У него было диагностировано внутрибрюшное кровотечение, повреждение селезенки и другие травмы. Также мальчик ударился головой при падении.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге слесарь судостроительного завода лишился двух пальцев.

Фото: Piter.TV