В Петербурге слесарь судостроительного завода лишился двух пальцев

На руку работника упала крышка люка. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

В среду, 6 марта, с территории Средне-Невского судостроительного завода был госпитализирован 54-летний слесарь-монтажник предприятия. Как стало известно Piter.TV, мужчина получил серьёзную травму и лишился нескольких пальцев.

Инцидент произошёл около 15:00, когда на руку работника упала крышка люка.

После госпитализации пострадавшему потребовалась ампутация двух пальцев левой кисти. Три оставшихся пальца на руке мужчины сломаны. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы сообщили о том, что в Сланцах сотрудника завода ударило током.

Фото: Piter.TV