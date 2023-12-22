В акции памяти приняли участие ветераны и блокадники, волонтеры, члены общественных и ветеранских организаций.

Сегодня, 8 мая, в честь 79-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне на Площади Победы прошла торжественно-траурная церемония. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В акции памяти приняли участие ветераны и блокадники, волонтеры, члены общественных и ветеранских организаций, чиновники, врио председателя КРТИ Арина Артемова. Они возложили венки и цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Сегодня вся страна вспоминает героев, ушедших на фронт, сражавшихся в партизанских отрядах и ковавших победу в тылу. В Санкт Петербурге на Рижском проспекте, д. 16 установлена мемориальная доска "Памяти дорожников Ленинграда и Ленинградского фронта, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945". Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в Ленобласти вандалы неизвестные расстреляли мемориал "Скорбящий матрос".

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга