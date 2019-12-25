На Гостилицком шоссе отремонтировали три километра покрытия

Дорожники уложили асфальтобетон на площади 50 тыс. квадратных метров.

В Петродворцовом районе Петербурга обновили участок Гостилицкого шоссе протяженностью три километра – от улицы Шахматова до границы Петергофа. Об этом рассказал городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры 27 октября.

Дорожники уложили асфальтобетон на площади 50 тыс. квадратных метров, а также укрепили обочины и нанесли новую разметку термопластиком. Данный объект является важной транспортной артерией юга Северной столицы: шоссе связывает Петродворцовый район с Ломоносовским районом Ленинградской области и обеспечивает доступ к поселкам Троицкая Гора и Низино.

Ранее на Piter.TV: на Земледельческой улице уложили более 15 тыс. квадратных метров нового покрытия. Подрядчики выполнили перестановку бортовых камней, сделали люки колодцев и отфрезеровали изношенное полотно.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга