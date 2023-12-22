Специалисты приведут в порядок дорогу в Купчино.

Во Фрунзенском районе с 28 апреля ограничат проезд по Будапештской улице. Здесь будут ремонтировать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 9 мая будет ограничено движение транспорта по Будапештской улице от Альпийского переулка до Балканской улицы. До 7 мая планируется ограничить проезд от улицы Фучика до проспекта Славы, включая перекресток с улицей Турку.

Напомним, что в Приморском районе с 28 по 29 апреля ограничат движение на нескольких улицах. Известно, что ограничивается движение транспорта по улице Савушкина от улицы Оскаленко до Липовой аллеи, включая перекресток с улицей Покрышева. Кроме того, в это время ограничат проезд по Школьной улице от Туристской улицы до Яхтенной улицы. С 28 по 29 апреля закрывается движение транспорта по Школьной улице, речь идет об участке от улицы Савушкина до Туристской улицы, включая перекресток.

Ранее мы писали, что в субботу закроется движение транспорта по Аэродромной улице.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ