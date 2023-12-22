В субботу закроется движение транспорта по Аэродромной улице

Проезд будет заблокирован с 27 по 29 апреля.

В Приморском районе стартуют работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В связи с этим закроется движение транспорта по Аэродромной улице. Речь идет об участке от Серебристого бульвара до Коломяжского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд будет заблокирован с 27 по 29 апреля. Объезд: Богатырский проспект, Коломяжский проспект, улица Генерала Хрулёва, Серебристый бульвар.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 27 апреля ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ