  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В субботу закроется движение транспорта по Аэродромной улице
Сегодня, 16:16
64
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В субботу закроется движение транспорта по Аэродромной улице

0 0

Проезд будет заблокирован с 27 по 29 апреля. 

В Приморском районе стартуют работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. В связи с этим закроется движение транспорта по Аэродромной улице. Речь идет об участке от Серебристого бульвара до Коломяжского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд будет заблокирован с 27 по 29 апреля. Объезд: Богатырский проспект, Коломяжский проспект, улица Генерала Хрулёва, Серебристый бульвар.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что  с 27 апреля ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: аэродромная улица, гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии