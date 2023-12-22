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С 27 апреля ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту
Сегодня, 11:51
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С 27 апреля ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту

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Специалисты будут проводить работы по строительству водопроводной сети. 

В Петроградском районе ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд ограничат с  27 апреля по 30 июня. В это время здесь будут проходить работы по строительству водопроводной сети. 

С 27 апреля по 30 июня в связи с производством работ по строительству водопроводной сети ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту от Троицкого моста до улицы Куйбышева, включая перекрестки с Петровской набережной и улицей Куйбышева, по Кронверкской набережной на пересечении с Каменноостровским проспектом.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Адмиралтейском районе ограничивается движение транспорта по Садовой улице.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, каменноостровский проспект, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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