Ветеранов и блокадников в администрации Петербурга поздравили с 9 Мая

Память о блокаде вечно будет жить в каждой петербургской семье.

В администрации Петербурга ветеранов ВОВ и блокадников поздравили с Днем Победы. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дорогие ветераны, блокадники! Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 79 лет назад закончилась самая страшная и жестокая война в мировой истории. Против нашей страны воевала вся покоренная фашистской Германией Европа. Но мы выстояли и победили. Самый бесчеловечный режим в истории был разрушен советским солдатом. Пресс-служба Смольного

Память о блокаде вечно будет жить в каждой петербургской семье.

Низкий поклон ветеранам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей. Вечная память всем павшим за Родину! С праздником! С Днем Великой Победы! Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге День Победы завершится праздничным салютом.

Фото: Piter.TV