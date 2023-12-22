Ветеранов и блокадников в администрации Петербурга поздравили с 9 Мая

В администрации Петербурга ветеранов ВОВ и блокадников поздравили с Днем Победы. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе Смольного.
Дорогие ветераны, блокадники! Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 79 лет назад закончилась самая страшная и жестокая война в мировой истории. Против нашей страны воевала вся покоренная фашистской Германией Европа. Но мы выстояли и победили. Самый бесчеловечный режим в истории был разрушен советским солдатом.
Пресс-служба Смольного
Память о блокаде вечно будет жить в каждой петербургской семье.
Низкий поклон ветеранам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей. Вечная память всем павшим за Родину! С праздником! С Днем Великой Победы!
Пресс-служба Смольного
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге День Победы завершится праздничным салютом.
Фото: Piter.TV
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