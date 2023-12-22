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Ветеранов и блокадников в администрации Петербурга поздравили с 9 Мая
Сегодня, 9:21
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Ветеранов и блокадников в администрации Петербурга поздравили с 9 Мая

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Память о блокаде вечно будет жить в каждой петербургской семье.

В администрации Петербурга ветеранов ВОВ и блокадников поздравили с Днем Победы. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дорогие ветераны, блокадники! Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! 79 лет назад закончилась самая страшная и жестокая война в мировой истории. Против нашей страны воевала вся покоренная фашистской Германией Европа. Но мы выстояли и победили. Самый бесчеловечный режим в истории был разрушен советским солдатом. 

Пресс-служба Смольного

Память о блокаде вечно будет жить в каждой петербургской семье. 

Низкий поклон ветеранам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей. Вечная память всем павшим за Родину! С праздником! С Днем Великой Победы! 

Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге День Победы завершится праздничным салютом.

Фото: Piter.TV

Теги: администрация санкт-петербурга, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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