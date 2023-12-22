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В Петербурге День Победы завершится праздничным салютом
Вчера, 23:29
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В Петербурге День Победы завершится праздничным салютом

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В комитете по культуре Петербурга отмечается, что в программе на 9 мая возможны изменения.

В День Победы, 9 мая, петербуржцы и гости города увидят праздничный салют. Об этом рассказали на портале "Культура Петербурга".

В комитете по культуре Петербурга отмечается, что в программе на 9 мая возможны изменения. Организатором салюта станет Ленинградский военный округ, фейерверк прогремит у стен Петропавловской крепости в 22:00. 

Также, согласно программе праздника, на Дворцовой площади состоится парад, пройдет праздничный концерт. Кроме того, планируется автопробег ретро-техники по Невскому проспекту с участием ветеранов ВОВ и СВО, на Невском от площади Восстания до Дворцовой через систему громкоговорителей зазвучат песни военных лет. 

Ранее на Piter.TV: в День Победы петербургская телебашня будет украшена георгиевской лентой.

Фото: Piter.TV

Теги: день победы в петербурге, салют 9 мая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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