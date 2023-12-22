В День Победы петербургская телебашня будет украшена георгиевской лентой

Также отмечается, что Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессметный полк".

В День Победы, 9 мая, телебашни городов России украсят тематические подсветки. В частности, на петербургской появятся поздравление, изображения Знамени Победы, флага страны, георгиевской ленты, Красной звезды, ордена Отечественной войны, военной техники и салюта, пишет 6 мая телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Также отмечается, что Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессметный полк", в Брянске, Воронеже и Саратове на световых панно вспыхнет вечный огонь в память о погибших воинах. Слова "Никто не забыт, ничто не забыто" высветятся на телевизионных вышках в Благовещенске, Костроме, Симферополе, Челябинске и Ярославле.

Ранее мы рассказывали о том, что в День Победы в Петербурге откроется аудиобиблиотека "Музыка военной поры". Ее создали по инициативе заслуженного артиста России Александра Титова.

Фото: пресс-служба Смольного