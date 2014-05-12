Праздничный сценарий подсветки включат на петербургской телебашне в День Победы

Освещение будет активировано в соответствии с графиком городской иллюминации и будет работать с 21:50 9 мая до 4:00 следующего дня, 10 мая.

Вечером 9 мая на петербургской телебашне включится специальная художественно-архитектурная подсветка, приуроченная к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Высокий ствол башни украсят изображением георгиевской ленты, а дополнительные прожекторы, расположенные под конструкцией, придадут мероприятию особую атмосферу, освещая пространство ярким светом, устремленным вверх. Освещение будет активировано в соответствии с графиком городской иллюминации и будет работать с 21:50 9 мая до 4:00 следующего дня, 10 мая.

Подобные специальные сценарии, созданные специально ко Дню Победы, одновременно покажут и на других объектах сети Российских телевизионных и радиовещательных станций по всей стране. На Останкинской телебашне, например, зрителям представят мультимедийное шоу на главном фасаде, поддерживающее общероссийскую акцию "Бессмертный полк".

Заметим, что праздничная программа осветительной иллюминации охватит башни и вышки многих российских городов, включая Благовещенск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград и другие населенные пункты.

Ранее мы сообщили о том, что спецтехнику АО "ТЭК СПб" украсили ко Дню Победы.

Фото: Правительство Петербурга