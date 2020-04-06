Спецтехнику АО "ТЭК СПб" украсили ко Дню Победы

Одним из значимых проектов подготовки к празднику стало создание в офисе компании выставки памяти "Бессмертный полк".

АО "ТЭК СПб" из Петербурга готовится отпраздновать День Победы. Подготовка к событиям, приуроченным к 9 мая, включает специальное оформление автомобилей компании праздничной символикой. Крупные георгиевские ленты украсили борта автотранспортных средств предприятия, пишет "Петербургский дневник".

Как пояснили в пресс-центре компании, символы размещены на специализированных технических средствах и легковых автомобилях. Среди них выделяются две мобильные аварийные мастерские, пара легковых машин, мобильный диспетчерский пункт и транспортное средство спасательного подразделения МЧС.

Одним из значимых проектов подготовки к празднику стало создание в офисе компании выставки памяти "Бессмертный полк". Экспозиция посвящена ленинградским героям, близким родственникам сотрудников организации. Всю весну сотрудники корпоративной службы коммуникаций собирали личные архивы и воспоминания коллег, чтобы собрать уникальную выставку. Таким образом, посетители смогут подробнее изучить историю предприятия и лично познакомиться с лицами тех, кто внёс вклад в Великую Победу.

Символика на наших автомобилях, выставка памяти, онлайн-версия "Бессмертного полка" и созданный компанией фильм — всё это важение и признание вклада ленинградских фронтовиков, подчеркнул генеральный директор АО "ТЭК СПб" Иван Болтенков.

Специально к юбилейной дате группа компаний "ТЭК" создала уникальный видеоролик, представляющий более 150 лиц солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. Фильм будет показан на мультимедийных панелях офисов и филиалов организации.

Ранее мы сообщили о том, что на "Бессмертный полк" в Петербурге аккредитовали около 300 представителей СМИ.

Фото: Официальный сайт АО "ТЭК СПб"



