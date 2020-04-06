На "Бессмертный полк" в Петербурге аккредитовали около 300 представителей СМИ

Среди аккредитовавшихся оказались журналисты информационных агентств "Синьхуа", медиа-холдинга "Аль-Маядин", Associated Press, Первого канала, ВГТРК, телеканалов НТВ, ТАСС, РИА Новости.

Аккредитацию на проведение мероприятия "Бессмертный полк", которое пройдёт по Невскому проспекту 9 мая, успешно прошли около 300 представителей СМИ разных уровней — международных, федеральных и региональных изданий, пишет "Петербургский дневник".

Среди аккредитовавшихся оказались журналисты информационных агентств "Синьхуа", медиа-холдинга "Аль-Маядин", Associated Press, Первого канала, ВГТРК, телеканалов НТВ, ТАСС, РИА Новости.

Напоминаем, что акция "Бессмертный полк" возобновляется в Санкт-Петербурге впервые после введения ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Сбор участников начнётся на площади Александра Невского, колонна будет двигаться вдоль всего Невского проспекта до пересечения с Суворовским проспектом. Рекомендуется прибыть на мероприятие заранее, ориентировочно к 12 часам дня, официальное начало акции запланировано на 14:00. Предполагается, что процессия проследует от площади Восстания до Дворцовой площади примерно за один час.

Главная задача — обеспечить максимальную безопасность каждому участнику акции "Бессмертный полк", подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Фото: Piter.TV