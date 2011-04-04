Румянцевский сад в Петербурге превратится в культурную сцену под открытым небом

Премьерный концерт в честь Дня Победы пройдет 9 мая.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге обновляют один из самых атмосферных парков города — Румянцевский сад. Здесь появится современная сценическая площадка, а 9 мая состоится большой праздничный концерт.

После восстановления обелиска "Румянцева победам" и фонтанного комплекса, следующей точкой обновления стал Музыкальный павильон. Его оснастят современным оборудованием, при этом исторический облик останется нетронутым. Павильон станет центром новой концертной жизни сада — как дневной, так и вечерней. Работы курирует "Петербург-концерт" при поддержке Комитета по культуре.

Премьерный концерт в честь Дня Победы пройдет 9 мая. Праздничную программу откроет ансамбль "Атаман", известный своими яркими и душевными выступлениями по всей стране. Затем выступит оркестр Военной академии связи, а следом — заслуженные артисты, вокальные ансамбли и солисты "Петербург-концерта", которые исполнят песни военных лет, любимые ретро-мелодии и патриотические композиции.

С 16:00 начнется "Крепдешиновый бал" — танцевальный мастер-класс в духе 40-х годов от ансамбля "Барыня". В программе — баян, скрипка, гитара, вокал и атмосфера ретро.

Завершит день парад военных оркестров — с 17:00 до 19:00 на сцене выступят петербургские военные коллективы, которые исполнят марши и известные музыкальные композиции.

Гостями и ведущими праздничного дня станут артисты и актеры "Петербург-концерта", а концерты, фестивали и кинопоказы на этой площадке будут проходить всё лето.

На Манежной площади пройдет праздник "В 6 часов вечера после войны", посвященный 80-летию Победы.

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Фото: ВКонтакте/ "Петербург-концерт"