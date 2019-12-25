На Манежной площади пройдет праздник "В 6 часов вечера после войны", посвященный 80-летию Победы

Важным элементом станет народный мемориал "Вспомним всех поименно". Каждый желающий сможет прикрепить фотографию своего родственника — участника войны — на стену памяти.

С 8 по 10 мая в центре Санкт-Петербурга пройдет городской праздник "В 6 часов вечера после войны", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Площадкой для масштабного события традиционно станет Манежная площадь. Об этом сообщили в Комитете по культуре.

Название праздника — это отсылка к одноименному фильму 1944 года, в котором герои, расставшиеся в начале войны, пообещали встретиться "в шесть часов вечера после войны". Организаторы предлагают петербуржцам и гостям города вновь пережить атмосферу радости и надежды, охватившую Ленинград в мае 1945 года.

На площади будет воссоздана праздничная обстановка того времени: парадные ворота на входе со стороны Итальянской улицы повторят триумфальную арку Победы, а костюмированные актеры раздадут копии исторических листовок и расскажут о событиях первых послевоенных месяцев. В репродукторах зазвучат голоса радиоведущих блокадного Ленинграда и военная хроника.

Площадь будет разделена на тематические зоны. На танцевальной площадке под живую музыку оркестра можно будет освоить движения вальса и фокстрота. На спортивной площадке организуют игры — городки, шахматы, домино — для всей семьи. В исторической зоне разместятся выставки "Ленинград. Путь к Победе" и "Плакаты Победы", подготовленные Музеем обороны и блокады Ленинграда.

Отдельное внимание уделено выставке ретро-транспорта. Особое место займет "Трамвай Победы" — вагон, оформленный в стилистике 1945 года. Он станет своеобразной машиной времени, рассказывающей о послевоенной жизни города.

На главной сцене с 13:00 до 18:00 ежедневно будут проходить музыкальные программы. В них примут участие артисты петербургских театров, студенты творческих вузов, известные коллективы. Центральным событием станет праздничный концерт 9 мая в 18:00. На сцене выступит Иван Ожогин в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Зрителям также покажут фрагменты фильмов военных лет и концертные записи выступлений легендарных исполнителей — Лидии Руслановой, Леонида Утёсова, Клавдии Шульженко, Марка Бернеса.

Важным элементом станет народный мемориал "Вспомним всех поименно". Каждый желающий сможет прикрепить фотографию своего родственника — участника войны — на стену памяти.

Праздник организован по поручению Комитета по культуре Санкт-Петербурга. За проведение отвечает Фонд "Балтийский международный фестивальный центр" при участии театра-фестиваля "Балтийский дом".

Вход свободный. Начало праздника — 8 мая, 13:00.

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Фото: ВКонтакте/ Театр-фестиваль "Балтийский дом"