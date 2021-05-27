Румянцевский сад отреставрируют к концу августа

На его территории в настоящее время идет реставрация памятника федерального значения – обелиска "Румянцева победам".

Румянцевский сад на Васильевском острове благоустроят с сохранением исторического облика. На его территории в настоящее время идет реставрация памятника федерального значения – обелиска "Румянцева победам". Об этом заявил губернатор Петербурга, передает 16 июля пресс-служба Смольного.

В прошлом году в ходе приема горожан на неблагополучное состояние обелиска обратила внимание одна из жительниц Василеостровского района. Значительную реставрацию памятника ранее проводили в 1983-1984 годах.

Мы продолжаем реконструкцию и создание новых общественных пространств. За последние годы сделали 226 таких пространств – крупных, средних и малых. Не могли обойти такое историческое место, как Румянцевский сад. Жители обратились с просьбой привести в порядок обелиск. Мы приняли решение отремонтировать и реконструировать весь сад. Его благоустроят с сохранением исторического облика и одновременно превратят в удобное и комфортное современное общественное пространство-трансформер. Будет сформирована вся необходимая инфраструктура для отдыха. Выделили необходимые средства из бюджета. Губернатор Петербурга

Обелиск откроют в этом году. Сейчас полностью выполнены работы по полированному граниту и мрамору, который был в аварийном состоянии, – расчистка, шлифовка, устранение трещин. В мастерской продолжается реставрация демонтированного декора обелиска – бронзовых "сережек", гирлянд, венка, декоративных розеток. Также воссозданы утраченные декоративные элементы.

Кроме того, специалисты восстановят каменные блоки чаш и металлические композиции фигур фонтанов, подключат сооружения к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Обелиску "Румянцева победам" работы архитекторов В. Бренна и К. И. Росси в 2024 году исполнилось 225 лет. Он построен в честь побед П. А. Румянцева-Задунайского в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Памятник открыли в 1799 году на Марсовом поле, а в 1818-м по указу императора Александра I перенесли на Васильевский остров. В 1866-1867 годах вокруг обелиска разбили сад.

"Обелиск Румянцевский" – объект культурного наследия федерального значения в составе объекта культурного наследия федерального значения ансамбля "Сад Румянцевский (Соловьевский)".

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Фото: пресс-служба Смольного