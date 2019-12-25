  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Румянцевский сад возвращаются воскресные концерты
Сегодня, 9:30
56
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Румянцевский сад возвращаются воскресные концерты

0 0

Фестиваль вместит 19 мероприятий: открытие сезона, праздничный концерт, посвященный Дню Победы, музыкальный фестиваль "Иди на звук".

В Румянцевском саду вновь будут проводить воскресные концерты. Ордер для проведения летнего "Музыкального салона" выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. 

Фестиваль вместит 19 мероприятий: открытие сезона, праздничный концерт, посвященный Дню Победы, музыкальный фестиваль "Иди на звук", концерт ко Дню России, выступление Государственного ансамбля танца "Барыня" и другие. Вход свободный. 

Производство работ разрешили с 23 апреля по 30 сентября. 

Ранее мы сообщили, на что ходили петербуржцы в начале 2025 года. Самыми популярными событиями стали концерт группы "Звери", панк-сказка "Король и Шут" и шоу "Золотой граммофон". "Яндекс Афиша" продала всего 8 млн билетов. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, румянцевский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии