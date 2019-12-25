В Петербурге отреставрируют особняк Зигеля

Разрешение на проведение работ действует до 2 июня 2025 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Особняк владельца", который является частью объекта культурного наследия регионального значения "Механический завод "К. Зигель".

Комплекс зданий Механического завода "К. Зигель" был построен в 1888-1902 годах на территории между Николаевской и Ново-Ямской улицами (ныне улица Марата, 63, и улица Достоевского, 40-44) по проектам архитектора И. С. Китнера и гражданского инженера Р. А. Берзена. Главный фасад двухэтажного особняка владельца выходит на улицу Марата. Предприятие инженера-механика Курта Богдановича Зигеля было открыто в 1877 году. Здесь производилось оборудование для подачи воды и газа.

После Великой Отечественной войны завод наладил выпуск электрических часов, в том числе фасадных и промышленных. В настоящее время предприятие разрабатывает и производит приборы и системы единого времени.

Разрешение на проведение работ действует до 2 июня 2025 года.

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Фото: citywalls.ru