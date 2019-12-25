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Сквер "Псковских Десантников" благоустроят
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Сквер "Псковских Десантников" благоустроят

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Работы завершатся к октябрю 2024 года.

Во Фрунзенском районе благоустроят сквер "Псковских Десантников". Эту территорию выбрали жители Купчино  в рамках проекта "Твой бюджет 2022". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке на улице Белы Куна. Инспекторы выдали ордер для обеспечения работ. Специалисты выполнят благоустройство к октябрю 2024 года. 

Сейчас в сквере есть множество стихийно вытоптанных троп, а также детская площадка, которая нуждается в замене. Специалистам предстоит привести в порядок участок, площадь которого составляет 17 тыс. "квадратов". Там появятся вымощенные дорожки, детское и спортивное оборудование и уличная мебель. Здесь пройдут работы по озеленению. 

В сквере обновят освещение. Проектная мощность наружного светодиодного освещения составит 2,285 кВт. 

Сквер находится рядом с Электромеханическим техникумом. В нем учились двое десантников, Константин Тимошинин и Вадим Чугунов. Они погибли во время Чеченской войны в 2000 году. Название сквера увековечивает память героев России.

Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, сквер псковских десантников
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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