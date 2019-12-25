Сквер "Псковских Десантников" благоустроят

Работы завершатся к октябрю 2024 года.

Во Фрунзенском районе благоустроят сквер "Псковских Десантников". Эту территорию выбрали жители Купчино в рамках проекта "Твой бюджет 2022". Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке на улице Белы Куна. Инспекторы выдали ордер для обеспечения работ. Специалисты выполнят благоустройство к октябрю 2024 года.

Сейчас в сквере есть множество стихийно вытоптанных троп, а также детская площадка, которая нуждается в замене. Специалистам предстоит привести в порядок участок, площадь которого составляет 17 тыс. "квадратов". Там появятся вымощенные дорожки, детское и спортивное оборудование и уличная мебель. Здесь пройдут работы по озеленению.

В сквере обновят освещение. Проектная мощность наружного светодиодного освещения составит 2,285 кВт.

Сквер находится рядом с Электромеханическим техникумом. В нем учились двое десантников, Константин Тимошинин и Вадим Чугунов. Они погибли во время Чеченской войны в 2000 году. Название сквера увековечивает память героев России. Пресс-служба ГАТИ

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга