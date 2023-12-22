Бронзовый орёл с Румянцевского обелиска отправился на реставрацию

Работы по реставрации памятника "Румянцева победам" будет проводить на месте - они начнутся при наступлении более тёплой погоды.

С обелиска в Румянцевском саду сняли скульптуру орла. Бронзовая птица отправлена на реставрацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Василеостровского района.

Работы по реставрации памятника "Румянцева победам" будет проводить на месте - они начнутся при наступлении более тёплой погоды. Бронзовый декор будет восстановлен в мастерской. Обелиск был установлен в саду в честь побед, достигнутых российскими войсками в войне с Турицей под руководством генерал-фельдмаршала, графа Петра Румянцева.

Кроме того, в Румянцевском саду проводятся ремонтные работы на исторических фонтанах. Также планируется обновить ограду.

Ранее в Петербурге стартовал сбор средств на восстановление памятника на могиле писателя Виталия Бианки на Богословском кладбище.

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района