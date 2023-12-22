В Петербурге стартовал сбор средств на восстановление памятника на могиле писателя Виталия Бианки на Богословском кладбище

Автором этой скульптуры является скульптор Жермен Меллуп, который был другом семьи Бианки.

Внук известного детского писателя Виталия Бианки, Александр Михайлович Бианки, решил собрать средства на восстановление и копирование памятника на могиле своего деда, расположенной на богословском кладбище в Петербурге, с помощью платформы "Планета.ру". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Виталию Бианки установлен памятник на его могиле, которая находится на Лабораторном проспекте в Петербурге (сосновская дорожка, участок 56) на Богословском кладбище. Надгробный памятник является объектом исторического и культурного значения федерального значения. На гранитном трапециевидном постаменте сидит каменная девочка, устремлённо глядящая ввысь. Автором этой скульптуры является скульптор Жермен Меллуп, который был другом семьи Бианки. Изначально на правом плече девочки находился скульптурный бурундучок, однако вандалы его сломали. Фигурка зверька была потеряна. Сам памятник тоже заметно просел, а созданная из мрамора скульптура пострадала от времени и влаги. В некоторых местах мрамор потрескался и порос мхом.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"