Гранитный памятник писателю Виталию Бианки могут установить в Ленобласти

Установка памятника Бианки запланировано в поселке Лебяжье не случайно, ведь именно там писатель провёл своё детство.

В Ленинградской области спустя 12 лет возможно возобновление обсуждения вопроса о установке памятника выдающемуся писателю и журналисту Виталию Бианки. В ближайшем будущем планируется начать сбор подписей жителей региона в поддержку создания скульптуры в поселке Лебяжье. Об этом пишет "Петербургский дневник".

За это время из жизни ушли два автора проекта - скульпторы Виктор Онешко и Анатолий Дема. Изменилось также административное руководство городского поселения Лебяжье, с которым шли переговоры по поводу установки памятника.

Один из участников проекта - мастер-скульптор Игорь Чес и его исполнитель - художник, член Санкт-Петербургского союза художников Андрей Руднев - рассказали, как началась и продвигалась работа над созданием образа. Создание памятника Виталию Бианки началось после предложения актёра театра и кино Виктора Харитонова. Сам Виктор Харитонов на тот момент жил в городском поселении Лебяжье, где открыл театральную студию в одной из местных школ. Студия пользовалась популярностью у местных жителей, и актёр был в хороших отношениях как со школой, так и с администрацией городского поселения. Идея установки памятника Бианки пришла Харитонову, который обратился с ней к своему другу - скульптору Анатолию Деме. Анатолий Гордеевич мгновенно создал эскиз, показал его актеру, и они решили начать воплощение проекта в жизнь.

Установка памятника Бианки запланировано в поселке Лебяжье не случайно, ведь именно там писатель провёл своё детство.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге восстановят памятник с могилы писателя Виталия Бианки.

Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"