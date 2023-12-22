В Петербурге восстановят памятник с могилы писателя Виталия Бианки

Взяться за реставрацию скульптуры и сделать ее копию решил доктор технических наук, руководитель лаборатории лазерных технологий университета ЛЭТИ "ЛЭТИ ЛазерЛаб" Вадим Парфенов.

Внук Виталия Бианки в год юбилея своего деда решил организовать восстановление скульптуры на его могиле. За помощью он обратился в "Петербургский дневник". Редакция издания отреагировала на просьбу и уже успела получить разрешение на проведение реставрационных работ в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

Взяться за реставрацию скульптуры и сделать ее копию решил доктор технических наук, руководитель лаборатории лазерных технологий университета ЛЭТИ "ЛЭТИ ЛазерЛаб" Вадим Парфенов.

По словам специалиста, надгробие на могиле Виталия Бианки на Богословском кладбище является объектом культурного наследия федерального значения. Оно представляет собой статую девушки, которая, закрыв глаза, слушает пение птиц, а на ее плече сидит бурундук. Автором памятника стала советская художница и скульптор Жермен Меллуп.

Надгробие изготовлено из мрамора. Несколько лет назад вандалы отломили бурундука, и фигурка была утрачена. Кроме того, высокая петербургская влажность и микроорганизмы-биодеструкторы сделали статую грязно-зеленой.

Как оно выглядело раньше, можно увидеть на гипсовой копии, которая хранится дома у внука Виталия Бианки. Благодаря газете "Петербургский дневник" я узнал, что семья писателя хочет продлить срок жизни памятника на его могиле. И тогда мы связались через газету с Александром Бианки и предложили ему свою помощь. Вадим Парфенов, доктор технических наук, руководитель лаборатории лазерных технологий университета ЛЭТИ

Из-за особенностей надгробия его реставрация и создание копии потребуют современных технологий. Специалисты сделали высокоточную трехмерную компьютерную модель памятника, которая несет информацию о его геометрической форме.

Для безупречного воссоздания памятника требуется отсканировать также фигуру на могиле, потом в лаборатории слить две 3D-модели воедино. По счастью, электропитание сканеру не требуется. Поэтому сканирование можно провести прямо в "полевых условиях", непосредственно на Богословском кладбище. Вадим Парфенов, доктор технических наук, руководитель лаборатории лазерных технологий университета ЛЭТИ

После сканирования скульптуры создадут ее копию на станке с ЧПУ из натурального мрамора, либо при помощи 3D-принтера, но лишь промежуточную.

Отмечается, что восстановление надгробного памятника c использованием бесконтактного метода копирования обойдется в 2,5 млн рублей. Самая затратная часть (2,3 млн рублей) – формовка реконструированной скульптуры и отлив копии. Оригинал с кладбища планируют передать в один из музеев города.

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Фото: "Петербургский дневник" (Роман Пименов)