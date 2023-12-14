За неделю с "Новогодней почты" на Дворцовой площади направили 60 тыс. открыток

Акция продлится вплоть до последнего дня декабря.

Акция "Новогодняя почта" от издания "Петербургский дневник", развернутая на Дворцовой площади, приближается к своим предварительным итогам: за семь дней работы с 20 по 27 декабря посетители смогли отправить более шестидесяти тысяч праздничных открыток по разным уголкам России.

Хотя точные цифры будут озвучены позже, после окончания праздничного сезона, уже очевидно, что проект, проходящий в пятый раз подряд, вновь стал одним из популярнейших мест новогоднего отдыха для гостей и жителей города.

Стоит напомнить, что акция продлится вплоть до последнего дня декабря, позволяя всем желающим успеть воспользоваться уникальной возможностью отправить теплые поздравления родным и близким.

Фото: Петербургский дневник