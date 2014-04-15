Первые итоги "Новогодней почты" подвели в Петербурге

Работа проекта продлится до 30 декабря, каждый день посвящен определенной теме.

Проект "Новогодняя почта" стартовал в прошлую субботу. Первыми посетителями акции стали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер городского парламента Александр Бельский, пишет "Петербургский дневник".

Свою открытку родным отправил вице-губернатор Евгений Разумишкин прямо с Дворцовой площади. Ранее он участвовал и в проекте "Литературная почта", который работал весной на Книжном салоне. Евгений признался, что регулярно шлет почтовые карточки родителям, находясь в деловых поездках, и они искренне радуются таким посланиям.

Среди гостей проекта был символ хоккейного клуба СКА — Конь-Огонь, который привлек большое внимание окружающих. Главная площадка акции расположена на Дворцовой площади, а дополнительный офис открыл двери в детской клинике Lahta Junior.

Директор по маркетингу клиники Lahta Clinic Александра Сидоренкова выразила восхищение детьми, участвующими в написании писем. Кроме того, филиалы "Новогодней почты" открылись в кинотеатре "Аврора", госпитале для ветеранов войны и на ледовом катке музея железнодорожного транспорта России.

Александр Вакуленко, директор почтового отделения Северо-Западного региона, подчеркнул важность проекта, уточнив, что "Новогодняя почта" объединяет тысячи сердец уже много лет подряд. Люди дарят радость близким, поддерживают связь несмотря на расстояние. Особенно важно это в свете объявленного 2026 года Годом национального единства.

Работа проекта продлится до 30 декабря, каждый день посвящен определенной теме. Сегодня проходят письма добра, поздравления предназначены подопечным благотворительных фондов.

Фото: "Петербургский дневник"